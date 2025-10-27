ಟಿ20: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲೆಗ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಡಂ ಜಂಪಾ ಅಲಭ್ಯ

<p><strong>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್</strong>: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಡಂ ಜಂಪಾ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ತನ್ವೀರ್ ಸಂಘಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ 29ರಂದು ಕೆನ್ಬೆರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ನಲ್ಲಿ (ಅ. 31), ಹೋಬರ್ಟ್ (ನ. 2), ಗೋಲ್ಡ್ಕೋಸ್ಟ್ (ನ. 6) ಮತ್ತು ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನಲ್ಲಿ (ನ. 8) ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಜಂಪಾ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ ಹ್ಯಾರಿಯಟ್ ಜತೆಗಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿರುವ ಸಂಘಾ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>