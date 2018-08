ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಬುಧವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದು ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹರಿವಂಶ ನಾಯರಾಣ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 9ರಂದು (ಗುರುವಾರ) ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

64 ವರ್ಷದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Party must have taken this decision after a lot of thinking. We will talk to all the opposition leaders and discuss what is to be done: BK Hariprasad on reports that he will be Congress candidate for the post of Deputy Chairman in the Rajya Sabha pic.twitter.com/3JJmiee2gD

