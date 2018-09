ಕಾಲು ಮುರಿದು ಊರುಗೋಲು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ

ಅಸನ್ಸೋಲ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ‘ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಊರುಗೋಲು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ’. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಾಬುಲ್ ಸುಪ್ರಿಯೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಧಮಕಿಹಾಕಿದ ಪರಿ.

ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಸನ್ಸೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಭಾಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸಚಿವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ‘ಯಾಕೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿ? ಕುಳಿತುಕೊ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಚಿವರು, ‘ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆಯೇ? ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮುರಿದು ಊರುಗೋಲು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯತ್ತ ತಿರುಗಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆತ ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಾಡಿದರೆ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಊರುಗೋಲು ನೀಡಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

What happened to you? Any problem? I can break one of your legs: Union Minister Babul Supriyo to a man during a program for differently abled people at Nazrul Manch in Asansol #WestBengal pic.twitter.com/cFxpF7K6Pn

— ANI (@ANI) September 18, 2018