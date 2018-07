ನವದೆಹಲಿ: ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ನಾಯಕ ರಾಮನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಘಟಕ ವಿನೂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸಫದರ್‌ಜಂಗ್‌ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ’ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌’ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಬದುಕಿನ ಅಧ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸದ ರೈಲು 800 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವರೆಗೂ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಊಟ, ವಸತಿ, ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಉಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಮನಿಸಲು ಟೂರ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ‌

’ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಯಾತ್ರೆ–ಶ್ರೀಲಂಕಾ’ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನ.14ರಂದು ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹನುಮನ್‌ ಗಢಿ, ರಾಮಕೋಟ್ ಹಾಗೂ ಕನಕ್‌ ಭವನ್‌ ದೇವಾಲಯಗಳ ಭೇಟಿ ನಂತರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುವ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಸುತ್ತಾಣ. ನಂದಿಗ್ರಾಮ, ಸೀತಾಮಡಿ, ಜನಕಪುರ್‌, ವಾರಾಣಸಿ, ಪ್ರಯಾಗ್‌, ಶ್ರಂಗ್ವೆರ್‌ಪುರ್, ಚಿತ್ರಕೂಟ, ನಾಸಿಕ್‌, ಹಂಪಿ ಹಾಗೂ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹15,120 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಮೇಶ್ವರದಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಕೊಲೊಂಬೊಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇರಿ 5–ರಾತ್ರಿ /6–ದಿನಗಳ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದರ ₹36,970 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌: www.irctctourism.com

ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಪ್ರವಾಸದ ಕುರಿತು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಪ್‌ ಗೋಯಲ್‌ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Retracing the Epic Journey of Lord Rama: Indian Railways to introduce a special tourist train 'Shri Ramayana Express' which will cover all the places from Ayodhya to Colombo via Rameshwaram, on the Ramayana circuit.https://t.co/WR9HIYl0ae pic.twitter.com/jcGKeiBz12

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) July 10, 2018