MeTooನಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪುರುಷರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ #MeToo ಚಳವಳಿ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಉದಿತ್ ರಾಜ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉದಿತ್ ರಾಜ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ಮಿಟೂ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಚಳವಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#MeToo ಚಳವಳಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಈ ಆರೋಪದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಅರಿಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್‍ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಆಕೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಬಹುದು. ಇಂಥಾ ಘಟನೆಗಳು ದಿನಾ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೊಂಥರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್.

Habitually women take 2-4 lakhs, level allegations on men&then pick another man. I accept it is in man’s nature. But are women perfect? Can it not be misused? A man’s life gets destroyed because of this: Udit Raj, BJP MP, on ‘Me Too’ movement. pic.twitter.com/QAFKJRZdpG

— ANI (@ANI) October 9, 2018