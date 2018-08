ಬೆಂಗಳೂರು: ಐವರು ಚಳವಳಿಗಾರರನ್ನು ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪರ–ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ.

ಚರ್ಚೆಯು ‘ನಾನೂ ನಗರ ನಕ್ಸಲ್’ (#MeTooUrbanNaxal) ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

‘ನಾನು ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್ ಅವರ ‘ಬ್ರೋಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್’ ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೋದಿ ಜಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ಸಂಜಯ್ ಝಾ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ.

I am reading Arundhati Roy’s book Broken Republic. Modi Ji, come arrest me. #MeTooUrbanNaxal pic.twitter.com/XO37FXTuRu

