ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾನು ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ, ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರುವುದು ನನಗಿಷ್ಟ.ನನ್ನ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂಬ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ #TalkToAMuslim ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್‍ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಯಾಕೆ ಈ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್?

ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭಿಯಾನವೊಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಗೌಹಾರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರ ಬಗ್ಗೆ ಭೇದಭಾವ ಬೇಡ ಎಂದು ಸಾರುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



#TalkToAMuslim seriously didn’t think a day would come where talking to a muslim leader or a commoner would question ur patriotism or ur belief in ur own faith!!by land I am a Hindu ,by faith I am a Muslim and by heart n soul INDIAN is my identity !!! #killThehate #spreadlove pic.twitter.com/kiXaHNmplA — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) July 17, 2018

Words of a common Indian citizen. #TalkToAMuslim https://t.co/aMPkhE66L7

— Swara Bhasker (@ReallySwara) July 17, 2018

I am an Indian Muslim,I love my country, I love all the religions of the land of the nation, I love togetherness. Talk to me, talk to a Muslim .#TalkToAMuslim pic.twitter.com/pPHeEMoC8h — Maskoor Ahmad Usmani (@MaskoorUsmani) July 17, 2018

I'm an Indian Muslim

I have fun,

I enjoy life

I can talk to you on Shakespeare, Ghalib, Meerabai, the Mughals and the First war of Indian independence

Of Muslim contribution to freedom struggle

Come talk to me#TalkToAMuslim #TalktoaMuslim pic.twitter.com/4qE6gP7nAQ — Rana Safvi رعنا राना (@iamrana) July 17, 2018

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಂಥಾ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಕಥುವಾದಲ್ಲಿ 8ರ ಹರೆಯದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಾಗ ಹಲವಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ, ನಟಿಯರು "I am a Hindustan. I am Ashamed.#JusticeforOurChild. 8 Years-old Gangraped Murdered in Devisthan Temple #Kathua" ಎಂಬ ಪ್ಲೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.