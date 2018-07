ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಅಣಿಯಾದ ಭಾರತ

ನವದೆಹಲಿ: ನಾಲ್ಕನೇ ’ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ’ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಚುರುಕಿನಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 55 ಸಾವಿರ ಯೋಗ ಆಸಕ್ತರು ಗುರುವಾರ ಆಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಗ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಆಯುಷ್‌ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Yoga is the journey from ‘me’ to ‘we.’ It promises balance, calm, helps boost concentration and gives immense strength.

As we approach the #4thYogaDay, I urge people around the world to make Yoga a part of their lives. pic.twitter.com/A4zk3ybNye

— Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2018