ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture art
ADVERTISEMENT

ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗ್ಯಾಲರಿ: ಮಹತ್ವದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತ

ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ರೋರಿಕ್‌ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಇಂಟ್ಯಾಕ್‌ ತಜ್ಞರು
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರೋರಿಕ್‌ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ
ರೋರಿಕ್‌ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ
bengaluruArtVenkatappa Art Gallery

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT