ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture article features
ADVERTISEMENT

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ: ಟಗರು ಕಾಳಗದ ರೋಚಕ ಕಥನ

ಸ್ವರೂಪ್‌ ಕೊಟ್ಟೂರು
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿಯ ನಂತರದ ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹಲವು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಟಗರುಗಳ ಗುದ್ದಾಟದ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಕಾಳಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಟಗರುಗಳ ಕಥನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಣದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಟಗರು

ಕಣದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಟಗರು

(ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)

ಕಾಳಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ...

ಕಾಳಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ...

(ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)

ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಟಗರುಗಳು 
ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಟಗರುಗಳು 
rural games
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT