<p>ಚ‘ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಓಲೈಸಕ್ಕೆ ಹಾರ–ತುರಾಯಿ ಸನ್ಮಾನ. ಈಗ ಪದರ್ಗುಟ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಓಗ್ಬೇಕು ವಿಮಾನ’ ನಕ್ಕ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಇಂಗ್ ವೊಸ ತರ ಸಾಹಸ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬೀಟನ್ವೇ, ರನ್ವೇ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಯಾಕೋ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಇಬ್ರೂ ನಾನೊಂದು ತೀರಾ ನೀನೊಂದು ತೀರಾ ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ ಆಕ್ಕಂಡು ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ತಳ ಸೀದು ಧಗ್ ಅನ್ನೋ ಒತ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ ಆಕ್ಕಂಡು ಜಿಂಗಿಚಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ತದೇನ್ಲಾ?’</p>.<p>‘ಅದೇನೋ ನಿಜವೇ ಬುಡು. ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಶೋ ರ್ಯಾಂಪ್ ಇರಕಾಕಿಲ್ವಾ, ಅದ್ಕೂ ರನ್ವೇ ಅಂತಾರೆ. ಇದೂ ಒಂತರಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡುಸ್ತಿರೋ ಡಾನ್ಸೇ ಕಣ್ಲಾ’.</p>.<p>‘ರಾಹುಲಣ್ಣ ಯಾರನ್ನ ಪೈಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಯಾರನ್ನ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ ದೇವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು’.</p>.<p>‘ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋನ್ಲಾ?’</p>.<p>‘ನಾರಿನ್ ಗುಂಜ್ ಆಕಿ ನೀರು ಇಂಗ್ಸೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತನ ಇಂಗ್ಸೋದು. ನಾಯಕ್ರುಗೆ ಏನ್ ಯೋಳುದ್ರಂತೋ?’</p>.<p>‘ಒಬ್ರಿಗೆ ಮತ ಕಳವು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮನರೇಗಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೆದ್ದೋರಿಗೆ ಮಣೆ ಆಕದು ಅಂದವ್ರಂತೆ’.</p>.<p>‘ಅಯ್ಯೊ ಮನೆಗೋಗೋ ಅಂಗಾದಾತು ಅಂತ ಮನೋ<br>ರೋಗ ಅಂಟ್ಕಂಡದೆ. ಮನೆ‘ರಾಗಾ’ ಬದ್ಲಾಯಿಸುದ್ರೆ ಎಂಗೆ?’</p>.<p>‘ಒಟ್ನಾಗೆ ರಾಹುಲಣ್ಣಂಗೆ ಭಾರೀ ಪೇಚಾಟ ಆಗೋಗದೆ. ಎಲ್ಲಾರಾ ಒಂದ, ಎರಡ ಮಾಡಕ್ಕು ಇಮಾನದಿಂದ ಇಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಾಯಕ್ರು ಅಟಕಾಯಿಸ್ಕಂಡ್ ಬುಡ್ತಾರೆ’.</p>.<p>‘ಅದ್ಕೇ ಸಮ್ಮರ್ ಟೂರ್ ಅಂತ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಒಂಟೋದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಕುದಿವೇಶನದ ತಂಕ ರನ್ವೇ ಕಾಯೋ ಅಂಗಿಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ಇದು ರನ್ವೇ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ರನ್ ಅವೇ ಟಾಕ್...’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>