ಹೇಮಾ ನಾಯಕ ಅವರ ಕವನ: 'ಗಾರೋ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿ'

<p>೧<br>ಹದಿನೆಂಟು ಮಳೆಬಾಗಿಲ ದಾಟಿ ಬಂದೆ<br>ಒಂದು ಕೊಡ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ</p>.<p>ಗೈಡಿ ಹೋದ ನೀರು ತುಂಬದೇ ತುಳುಕಿ ಬಂತು<br>ಒಂದು ಹೂವು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ<br>ಹದಿನಾರು ಹಿರಿಯಡವಿ ಹೊಕ್ಕು ಹೊರಬಿದ್ದೆ</p>.<p>ಉದುರುದುರು ಪರಾಗ ಪೊರೆ ಹರಿದು ಬಂತು<br>ಜೊಂಪೆ ಕೂದಲ ಸಿಕ್ಕಾಗದಂತೆ ನೆಣೆದೆ<br>ಇರುವೆ ಮುತ್ತುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ</p>.<p>ಸೀಳುಗೂದಲು ಸುಳಿಯಾಗಿ ಬಂತು<br>ಇರುವೆ ಸಾಲು, ಹಿತ್ತಲ ದಾರಿ<br>ಒಂದು ಕೂಗಿನ ಅಳತೆಯಷ್ಟೇ</p>.<p>ಹತ್ತಿರ<br>ಹೊಳೆ ಏರಿಸುವ ಮೊಗ್ಗಿ ಮಳೆಯೂ<br>ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ</p>.<p>೨<br>ಮಳೆ ಮಾಡಿನ ಸಂದಿಯಿಂದ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ<br>ತಿರುಗಾಡೋ ತಲೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಯ ಮೋಡ<br>ಗಾರೋ ಗುಡ್ಡದ ಮಳೆಬಾಗಿಲಿಗೆ<br>ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ-ತೋರಣ</p>.<p>ಮನೆಯ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕಗ್ಗಾಡು ಬೆಳೆದು<br>ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯಂತ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೊತ್ತೆ ಪೊತ್ತೆ ಹೂವು<br>ಹೊರೆ ಹೊರಲಾಗದೆ ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗಿ</p>.<p>ಒಜ್ಜೆ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಖವೊತ್ತಿ<br>ಒತ್ತಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಕಡ್ಡಿ<br>ಬಿದಿರು ಬೆಟ್ಟದ ಜೀರುಂಡೆಗಿನ್ನೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿಲ್ಲವಂತೆ</p>.<p>ಗಾರೋ ಮುದುಕರು ಎಳೆಬಿದಿರು ಕಳ್ಳಿಯ ಕೀಳುತ್ತ ಸೀಳುತ್ತ<br>ಬೆಂಬಿಡದೇ ಕೊಚ್ಚುತ್ತ ರುಬ್ಬುತ್ತ<br>ಕಸವನ್ನೂ ಬಿಡದೇ ತಿನ್ನುತ್ತ ಹೋದರೆ</p>.<p>ಕಿವಿಯೊಳಗಿನ್ನೂ ಜೀಞ ಜೀಞ ಜೀರುಂಡೆ<br>ಹಸಿರಿನ್ನೂ ಹಸಿರಸಿರು ನೆಲವೆಲ್ಲಾ ಹುಲ್ಲುಲ್ಲು<br>ಕೆಂಡದೊಲೆ ಒಳಗಿಟ್ಟ ಹಲಸಿನ ಬೇಳೆ ಮಾತ್ರ</p>.<p>ಚಟಪಟ ಚಟಪಟ</p>.<p>ನಾಕೂ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಡಿದು ಸುಟ್ಟ ಬೀಜದ ರುಚಿಗೆ<br>ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಗೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು</p>.<p>ಸುಟ್ಟ ಮಡಕೆಯೊಳಗಿನ ಹಂದಿ ಸಾರೂ ಹಾಗೆ<br>ಸೋಡಾದೊಳಗೆ ಚರ್ಬಿ ಕುದಿಸಿ ತಿಂದವರಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು<br>ಸುಡುವ ಕರುಳಿಗೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಳಕಿನ ಲೋಕ</p>.<p>೩<br>ಬಿಸಿಲಿನ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ<br>ಹುದುಗುವ ಹಸಿರುಗಪ್ಪು ಕೈರಾತ ಹಕ್ಕಿ<br>ಪುಕ್ಕ ಚದುರುತ್ತ ಬೆದರುತ್ತ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಬರಲೆಂದು<br>ಹರಿದ ಕೆಂಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಸತ್ತರೂ ಸರಿಯೆಂದು</p>.<p>ಕಸಕಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗೂಡ ಬಿಡಲೊಲ್ಲದು<br>ಗಾರೋ ಮುದುಕಿಯರ ಹಾಗೆ</p>.<p>ಬಾಗಿಲಾಚೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಉಡವೊಂದು<br>ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಬರುವ ಕೋಳಿಮರಿಗಳ ತಿನ್ನುತ್ತ<br>ತಿನ್ನುತ್ತ ತಾನು ಬಿಡದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು<br>ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಊರೋರ ಕಣ್ಣು</p>.<p>ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಯರ್ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ<br>ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪುವಂತಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ<br>ಹಾಕದೇ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ</p>.<p>ಚೂಪುಗೂದಲ ಮುಳ್ಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಮೈ ಹಾಕಿ<br>ಕಂಬಳಿಹುಳ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ<br>ಕತ್ತದ ಬಳ್ಳಿಯ ರೋಮ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿ</p>.<p>ಬೆದೆಗೆ ಬಂದ ಗೆಕೋ ಕಾಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ<br>ಊರಿಡೀ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಗೆಕ್ಕೋ ಗೆಕ್ಕೋ<br>ಬಾಯಿ ಹೊಯ್ಯೋದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ</p>.<p>ಮಳೆ ತನಸಿನ ಬಯಲಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಾಡಿನ ಬೇಗೆ<br>ಸಂದಿಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿ ಉಗುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಉರಿ</p>.<p>ಬೆಂದ ಜೀವದ ಬಿಸಿಗೆ ಚುಬಿಚಿ ಸಾರಾಯಿಯೂ ಸೇರಿ<br>ನುಂಗಿ ನೀರ್ಕುಡಿದು ಲಿಚಿ ಜೀವ<br>ಈ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣಾಯಿತೇನೋ</p>.<p>೪<br>ಯಾವ ಕಾಲವೇ ಆದರೂ<br>ಗಾರೋ ಗಂಡಸರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು<br>ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ</p>.<p>ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲೂ ಸುವರ್ಣ ಗಡ್ಡೆ<br>ಕಳ್ಳ ಬಸಿರನ್ನು ಏಡಿ ಕಾಲಿನ ಇಕ್ಕಳದ ಹಾಗೆ<br>ಗಚ್ಚು ಹಾಕಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು</p>.<p>ಕತ್ತಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೆಳಕಿನ ಸೆಳಕು ಹಿಡಿದು<br>ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಬೆನ್ನಿಗಂಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ<br>ಹಾದಿಬೀದಿಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದಂತ ಮಕ್ಕಳು</p>.<p>ಬೆಕಾರ್ ಚುಟ್ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾನೆ<br>ಕೂತಲ್ಲಿ ಉಂಡೇ ಸಾಯುತ್ತ ಸತಾಯಿಸುತ್ತ</p>.<p>ಅಮ್ಮ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ<br>ಕೊಟ್ಟು ಹೋದವರ ಕೊಡದೇ ಹೋದವರ<br>ಹಾದಿ ಕಾಯದೇ</p>.<p>ಸಮುದ್ರ ಕಳೆಯನ್ನಾದರೂ ಕಿತ್ತು ಅರೆದು ಕುಡಿಸಿ<br>ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಜೀವಗಳನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು<br>ಎದೆ ಮೇಲಾಕಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿಸುವ</p>.<p>ತಾಯಿಕುಲ ಪ್ರಚಂಡ<br>ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು<br>ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ</p>.<p>ಈ ಏಳು ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ<br>ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೆರದ ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ<br>"ಹಾಸ್ಪಿಟಲೊ ಆಚಿಯಾ" ಎಂದು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಹೆಸರು</p>.<p><br>೫<br>ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ<br>ಕಾಲವೇ ಬಿಸಿ ಗಬ್ಬವ ಹೊಕ್ಕು ಹೊರಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ<br>ಮೈಯ ಕಸುವೆಲ್ಲ ಬಸಿದು ಹೋಗಿ</p>.<p>ಕೂತಲ್ಲೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ ಕೂತು<br>ಕಣ್ಣು ಪೊರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಾಲು ಬೇರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು</p>.<p>ನಿಂತಲ್ಲಿ ಮರವಾಗಿ <br> ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಾಗಿ <br> ಹರಿದಲ್ಲಿ ನೀ ರಾ ಗಿ<br></p>