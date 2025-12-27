ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಫೈಜ್ನಟ್ರಾಜ್ ಅವರ ಕವಿತೆ: ನಿಂತ ಮರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಾವಿರ

<p>ಕೂಡಿದಷ್ಟೂ</p>.<p>ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಕಳೆದು ನೋಡಿ</p>.<p>ಕೂಡಿದಾಗ ಪುನಃ</p>.<p>ಏನೋ ಕೊರತೆ… ಬಹುಶಃ ಬಿಟ್ಟ ದಶಕ ಇರಬಹುದು</p>.<p><br />ಮುಗಿಲಿಗೆ ಮುಖಮಾಡಿದ ಕೊಂಬೆಯ</p>.<p>ತುದಿಯ ಹಣ್ಣೆಲೆ ಕಳಚಿದಾಗ</p>.<p>ಕೊಂಬೆ ಕಳೆದು</p>.<p>ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದಾದರೆ</p>.<p>ಮರದ ಬುಡ ಒಳಗೊಂಡು ಅಪ್ಪಿ </p>.<p>ಮಣ್ಣಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ</p>.<p>ಕೂಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮರವೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ; ನಾವು ನೀವು ಏಕಿಡಬೇಕು?</p>.<p><br />ಸಿಕ್ಕವರ ಸುಖದ ಮುಂದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ</p>.<p>ಸಂಕಟ ದೊಡ್ಡದು</p>.<p>ಬಳ್ಳಿಯೊಡಲಲ್ಲಿ ಅರಳದ ನೂರಾರು ಮೊಗ್ಗು</p>.<p>ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ</p>.<p>ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭದ ಚಿಗುರು</p>.<p>ಸಂಕಲನವೋ</p>.<p>ವ್ಯವಕಲನವೋ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ</p>.<p>ಒಂದು ಒಂದು</p>.<p>ಎರಡಿರಬಹುದು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ..</p>.<p>ಎರಡು ಒಂದಾಗದೇ</p>.<p>ಹೋದರೆ ಒಂದು- ಒಂದೇ ಎಂಬುದು</p>.<p>ಕೈಯ ಗೆರೆಯಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು</p>.<p>ಗಣಿತ ನಗಣ್ಯ ಆಗುವುದು ಒಲವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ</p>.<p>ಬಂದವರು</p>.<p>ಇದ್ದವರು</p>.<p>ಹೋದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬದುಕಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ</p>.<p>ರಂಗೋಲಿ ಆಗದೇ ಬರಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದು </p>.<p>ಸತ್ತ ಕವಿತೆಯ ಸಾಲು</p>.<p><br />ನಿಂತ ಮರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಾವಿರ</p>.<p>ವಸಂತ ಇಡದ ಲೆಕ್ಕ</p>.<p>ಗಾನಲಹರಿಗೆ ಪುಟಗಳ ಎಣಿಕೆ </p>.<p>ಹನಿಗಳ ಕೂಡಿಡದ ಸಾಗರ</p>.<p>ದಡದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಲವಲಿ ಮಗ್ನ</p>.<p>ಕೂಡಿ ಉಂಡ ಚಿಟ್ಟೆ ಹೂ ಆಟ ಬರೆದಿಡಲು</p>.<p>ಸೀಸದಕಡ್ಡಿಯ ತುದಿ ಮುರಿದಿದೆ</p>.<p>ಬದುಕು 'ಸೊನ್ನೆ' ಇರದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್</p>.<p>ನಾವೂ ಮತ್ತು ನೀವೂ....</p>.<p><br />ಕವಿತೆ ಬರೆದು</p>.<p>ಸಾಲು ಎಣಿಸಿದ ಕವಿಯೊಳಗೆ</p>.<p>ಭಾವ ಸಮಾಧಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಕರಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ;</p>.<p>ಅಮ್ಮನ ಬಿಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಹನಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಕೋಟೆ</p>.<p>ಮಸಿ ಬಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ</p>.<p><br />ಈ ಕ್ಷಣದ ಬದುಕು</p>.<p>ಬದುಕಿದರಾಯಿತು ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೈಯಲ್ಲಿರಲಿ</p>.<p>ಹೃದಯದವರೆಗೆ ಬೇಡ</p>.<p>ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿದರೂ ಖುಷಿ</p>.<p>ಕಾಲಕೆಳಗೆ ಗಿರಕಿ ನಮಗೂ ಮತ್ತು</p>.<p>ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೂ…</p>.<p>***</p>