ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture poetry
ADVERTISEMENT

ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಕವನ: ಮುದುಕಿ

ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹೆಗಡೆ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KannadaPoem

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT