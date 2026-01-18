ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಕವನ: ಮುದುಕಿ

<p>ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮುದುಕಿ<br>ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ದಾರಿಯಲಿ<br>ಉದ್ದಾನುದ್ದದ ಹಾದಿಯಲಿ <br>ನಡೆನಡೆದು ಕೃಶವಾದ ದೇಹ<br>ಬಾಗಿದ ಬೆನ್ನು<br>ತಲೆ ಮೇಲೆ ಉದುರಿ ಉಳಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂದಲಿನ ತೆಳುಗಂಟು <br>ಮತ್ತು ಬಗಲಲ್ಲಿ ಅವಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ<br>ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟು.</p>.<p><br>ಅಂತಾದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಮಾಸಿದ ಗಂಟಿನೊಳಗೆ<br>ಇಂದಿನ ಕೂಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಾಳು<br>ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ , ಒಂದು ಟೊಮೇಟೊ<br>ಇನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಒಳಗಿರಬಹುದು<br>ಒಂದಷ್ಟು ನೋವು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ, ಅವಮಾನ..<br>ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು<br>ತಿರುತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಾ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳೇನಿಲ್ಲ<br>ಈ ತನಕ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯಲಿ<br>ಹಸಿವು ಬಡತನ ಕಾಯಕಗಳ ನಡುವೆ<br>ಹೆಕ್ಕುವಂತಾ ಸುಖದ ತುಣುಕುಗಳೇನಿಲ್ಲ.</p>.<p><br>ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸುಮ್ಮನೇ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ<br>ಅವಳ ಗುರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ<br>ಮನೆ ಸೇರುವುದು ಮತ್ತು<br>ಅಂದಿನ ಹಸಿವೆಗೊಂದಿಷ್ಟು ತುತ್ತಿಡುವುದು<br>ತನದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ<br>ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರ ಹಸಿವೆಗೂ<br>ತುತ್ತಿಡುತ್ತಲೇ ಬಂದವಳು ಅವಳು<br>ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ<br>ಈಗವಳು ಒಂಟಿ ಜೀವ.</p>.<p><br />ಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ<br />ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಿಸದೇ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ<br />ಮಂಜುಗಣ್ಣಿಗೆ<br />ಬಹಳ ದೂರವೇನೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ<br />ಕಂಡಷ್ಟೇ ದಾರಿಯಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ<br />ಇನ್ನೇನೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ದಾರಿ.</p>.<p><br />ಒಂದೊಂದು ನೆರಿಗೆಗೂ ಒಂದೊಂದು 'ಹೆಣ್ಣುಕಥೆ ' ಹೇಳುವ <br />ಮುಖದ ಸುಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ<br />ಅಂತಾ ದೂರುಗಳೇನಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ<br />ಬದಲಾಗಿ<br />ಹರಿದರೂ ಮಾಸಿದರೂ<br />ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸದೇ<br />ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಸೀರೆಗಾಗಿ<br />ಕೃತಜ್ಞತೆಯೇ ಇದೆ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ!</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>