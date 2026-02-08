ಕವಿತೆ: ದೀಪಿಕಾ ಬಾಬು ಅವರ ‘ಉಟ್ಟ ಸೀರೆಯ ಸುಕ್ಕು‘

<p>ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಗುಡಿಸಲಿನ ಮುಂದೆ</p>.<p>ಹೊಳೆಯುತಿವುದು ಬೆಳ್ಳಿರೇಖೆಯು</p>.<p>ಎಳೆ-ಎಳೆಯು ತೂಗಿ ಬಾಗಿ</p>.<p>ಮುರಿದ ಮುಂಬಾಗಿಲಿನಲಿ</p>.<p>ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತಿಹವು</p>.<p><br />ಊರದೇವರ ಶಪಿಸಿ</p>.<p>ಹಸಿಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಕುಟುಕಿ</p>.<p>ಊದುಗೊಳುವೆಯ ಊದಿ</p>.<p>ರೊಟ್ಟಿಬಡಿದಳು ಅವ್ವ</p>.<p>ಅರ್ಧ ಸೀಕು ಮತ್ತರ್ಧ ಹಸಿಮುರುಕು</p>.<p>ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟೆ ಭರ್ತಿಯಾದರೆ</p>.<p>ಅವಳೊಟ್ಟೆಗೆ</p>.<p>ತುಕ್ಕಿಡಿದ ಊದುಗೊಳವೆಯಂತೆ</p>.<p>ಮತ್ತೂ ಬದುಕು</p>.<p><br />ಉಟ್ಟ ಸೀರೆಯ ಸುಕ್ಕಿಗೂ</p>.<p>ಸೆರಗಿನಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕೆಂಡಕ್ಕೂ</p>.<p>ಹರೆಯದೂರಲಿ ಕಳ್ಳರದೇ ಕಾಟ</p>.<p>ಕಣ್ಕುಕ್ಕುವ ಮೈಮಾಟಕ್ಕೆ</p>.<p>ಹಾಳೂರಿನ ಹದ್ದಿಗೂ ಚಪಲ</p>.<p>ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು</p>.<p>ನಿಗಿನಿಗಿಯ ಕೆಂಡವಿದು</p>.<p><br />ಸರಿಹೊತ್ತಿನ ಸರಪರಗಳಿಗೆ</p>.<p>ಮಗ್ಗುಲಲಿದ್ದ ಈಳಿಗೆಮಣಿಯೇ ಜೊತೆಗಾರ</p>.<p>ಆಡುಹಗಲಿನ ಗುಳ್ಳೆನರಿಗಳಿಗೆ</p>.<p>ಕುಡುಗೋಲು-ದೊಣ್ಣೆಗಳು</p>.<p>ಕಾವಲುಗಾರರೂ</p>.<p>ಹರೆಯದ ಮೈಮಾಟ</p>.<p>ಕಾಳಿಯಾಗಿಸಿದೆ ಬದುಕ</p>.<p><br />ಮಕ್ಕಳ ಕಿಲಕಿಲಕೆ</p>.<p>ನಗುತಿಹಳು ಈ ಅವ್ವಾ</p>.<p>ಇವಳ ಬೆನ್ನೇರಿ ನಡೆಯುತಿರೇ</p>.<p>ಅವುಗಳಿಗದುವೇ</p>.<p>ಆನಂದ</p>.<p>ನಗುವಿನ ಹಬ್ಬವಿದು ಸದಾಕಾಲವು</p>.<p>ಸಂಭ್ರಮದ ತೋರಣವೂ ಹಸಿರಾಗಿವುದು</p>.<p>***</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>