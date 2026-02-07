ಚುರುಮುರಿ: ಹುಲಿಯಾ? ಇಲಿಯಾ?

<p>‘ನಾಯಕ್ರುದು ಗುರ್ ಇಲ್ಲ, ಪಂಜ ಎತ್ತಲ್ಲ, ಅವರ ಹಿಂಡಿನೋರೆ ಬೆಕ್ಕಿನ್ ತರ ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಆಟ ಆಡುಸ್ತಾವ್ರೆ, ನೀವೀಗ ಹುಲಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾವ್ರಲ್ಲ ಕಮಲ್ದೋರು’ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ಈಗ ಅಂಗೆ ಹುಲಿಯಾ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳೋರು ಯಾರವ್ರಂತೆ? ಎಲ್ಲಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮುಶಿಯಾ (ಕೋತಿ) ಅಂತ ಬೈದಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ವಾ?’ ಎಂದ ಮಾಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಪಂಜದ ಉಗುರು ಮೊಂಡಾಯ್ತವೆ. ಕಾಲು ಕೀಲು ಹಿಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಗಂಟಲು ಗಸ ಗಸ ಅನ್ನತ್ತೆ... ಗುರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುರ್ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ಸುತ್ತೆ’.</p>.<p>‘ಮೇಲೆ ಫರ್ ಹಾಕ್ಕಂಡಾದ್ರೂ ಗುರ್ ಅನ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೋಡ್ದೋರಿಗೆ ಹುಲಿವೇಷದ ತರನಾದ್ರೂ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ವಾ?’ ಕೇಳಿದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p>.<p>‘ಅದ್ನೇ ನಾಯಕ್ರು ಮಾಡುದ್ರಲ್ಲ. ಕಮಲದ ಮಂದೆ ಮೇಲೆ ಗುರ್ ಅಂದ್ರು. ತಮ್ಮ ಹಿಂಡಿನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದಲ್ದೆ ಸ್ವೀಕರ್ ಮೇಲೂ ಕರ ಕರ ಅಂದ್ರಲ್ಲ...’</p>.<p>‘ಅಂಗಲ್ಲಲೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಲಿ ಜೊತೆ ಕಾದಾಡಿ ಕಾದಾಡಿ ದಣಿದಾಗ್ಲೂ ಇಂಗಾಯ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗುರ್ ಅನ್ನಕ್ಕಾಯ್ತದೆ...’</p>.<p>‘ಅದೂ ನಿಜವೇ ಅನ್ನು... ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕ ಬೇಕಾದ್ದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಗೋವು... ಹುಲಿಯಾ ಅಲ್ಲ... ಅದು ಬಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೇ ಸೈ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹುಲಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎಲ್ರೂ ಮೂಗಿಲಿನೇ! ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗೈತೆ’.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲ, ಕೈ ನಾಯಕ್ರನ್ನ ಹುಲಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾವ್ರಲ್ಲ, ಕಮಲ ನಾಯಕರೇನು ಹುಲಿಯಾಗಳಾ? ಅಂತಾ ರಾಜಾಹುಲೀನೆ ‘ಮೇಲ್ ಹತ್ತು, ಕೆಳಗಿಳಿ’ ಅಂತ ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಈಗ್ಲೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹುಲ್ ಮೂಸ್ಕಂಡಿಲ್ವಾ?’</p>.<p>‘ನಿಜ ಕಣ್ರಲಾ, ನಮ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮಮತಾ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಮಾತ್ರಾನೇ ಎಲ್ರನ್ನೂ ತರ ತರ ಅನ್ಸೋದು. ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಉಪನಾಯಕರು ಏನಂತಾರೋ?’</p>.<p>‘ಅಯ್ಯೋ! ಯಾರು ಹುಲಿಯಾನೋ? ಸುಂಡಿಲಿಯಾನೋ? ಉಂಡೋರ್ನ ಮೇಲೆಬ್ಸಿ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ ನಂಗೊಂದು ‘ಎಲೆಯ’ ಅಂತಿದಾರಂತೆ’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ. ಎಲ್ಲಾ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>