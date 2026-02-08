<p><strong>ಇಂದೋರ್</strong>: ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಅಕೀಬ್ ನಬಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಎದುರು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 42 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿತು. </p><p>ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 192 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡವನ್ನು 152 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿತು. ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿರುವ ತಂಡವು ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 26 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಒಟ್ಟು 126 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<blockquote>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು</blockquote>.<p><strong>– ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್</strong></p><ul><li><p><strong>ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ: </strong>67 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 194</p></li><li><p><strong>ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ:</strong> 53.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 152 (ಯಶ್ ದುಬೆ 58, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ 22, ಅಕೀಬ್ ನಬಿ 40ಕ್ಕೆ7, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 47ಕ್ಕೆ3) </p></li></ul><p><strong>– ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್</strong></p><ul><li><p><strong>ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ:</strong> 26 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ84 (ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ 32, ಶುಭಂ ಖಜುರಿಯಾ 13, ಪಾರಸ್ ಡೋಗ್ರಾ 17, ಕುಲದೀಪ್ ಸೇನ್ 25ಕ್ಕೆ2, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ 10ಕ್ಕೆ2) </p></li></ul><p><strong><ins>ಕಲ್ಯಾಣಿ</ins></strong></p><p><strong>– ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್</strong></p><ul><li><p><strong>ಆಂಧ್ರ: </strong>88.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 295</p></li><li><p><strong>ಬಂಗಾಳ: </strong>63 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ199 (ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಘರಮಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 112, ಸೂರಜ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 20, ಸುಮಂತ್ ಗುಪ್ತಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 22) </p></li></ul><p><strong><ins>ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ</ins></strong></p><p><strong>– ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್</strong></p><ul><li><p><strong>ಜಾರ್ಖಂಡ್: </strong>85 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 235</p></li><li><p><strong>ಉತ್ತರಾಖಂಡ: </strong>87 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ282 (ಅವನೀಶ್ ಸುಧಾ 64, ಕುನಾಲ್ ಚಾಂಡೆಲಾ 68, ಜೆ.ಸುಚಿತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 60, ಸೌರಭ್ ರಾವತ್ 32, ಶಾಶ್ವತ್ ಡಂಗ್ವಾಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ 14) </p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>