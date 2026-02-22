ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎಚ್ ವಿ ಅವರ ಕವನ: ರಾತ್ರಿ ರೈಲುಗಳು

<p>ವಿವಿಧ ಚಿಂದಿಯನು ಸೇರಿ<br>ಹೊಲಿದ ಕೌದಿಯಿದು<br>ಚಿತ್ತಾರದಂಥ ಮೋಡಿ</p>.<p>ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯನು<br>ಹೆಣೆದ ಸೂಜಿಯಿದು<br>ಮುಂಬಯಿಯ ಲೋಕಲ್ ಗಾಡಿ </p>.<p>ಕೈಯ ಹಿಡಿಕೆಗಳ<br />ಮೈಯಲ್ಲಿ ತೂಗುತಿವೆ <br />ತಂಗಾಳಿ ತಲೆಯ ತೀಡಿ</p>.<p>ಹಿಡಿಕೆ ಕಂಬಗಳು<br />ದಣಿದು ಬೆವರುತಿವೆ<br />ದಿನವಿಡೀ ಜನರ ನೋಡಿ</p>.<p>ಕಿಟಿಕಿ ಗಾಜುಗಳು<br />ಕತೆಯ ಹೇಳುತಿವೆ<br />ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಹಿಂಡ ಕೂಡಿ</p>.<p>ಕೊನೆಯ ರೈಲುಗಳು<br />ನೆಮ್ಮದಿ ಹುಡುಕಿವೆ<br />ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಡಿ</p>.<p>ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದೂರ ಈ ಊರು? <br />ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಯಲು ಈ ಶಹರ<br />ಇದ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ?</p>.<p>***</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>