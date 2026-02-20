ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಳ್ಳಾವೂರು‌ ತಾಂಡಾ: ಅಲ್ಪಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ ಮಹಿಳೆ

ಬಳ್ಳಾವೂರು‌ ತಾಂಡಾ: ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಸುನಿತಾ
ಬಸವರಾಜ ಎಸ್. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:13 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:13 IST
 ಬಳ್ಳಾವೂರ ತಾಂಡಾದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಸುನೀತಾ ರಾಠೋಡ 
ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗಳು ಆದಾಯ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಬಾಳೆ ಬಳ್ಳಿಯಾಧಾರಿತ ತರಕಾರಿ ಕುರಿಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ನಿತ್ಯ ಆದಾಯ ಕೊಡುತ್ತವೆ 
-ಸುನಿತಾ ರಾಠೋಡ ರೈತ ಮಹಿಳೆ
