ತಾರಿಣಿ ಶುಭದಾಯಿನಿ ಅವರ ಕವನ – ಒಳಗೊಳಗೆ

ಒಳಗಿನ ಬೆಂಕಿ ಆರುತ್ತಿರುವಾಗ<br />ಕೆಂಡಗಳು ಕೆಲವು ಉಸಿರಾಡುತಿವೆ<br />ಬೂದಿ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡವು ಹಲವು<br />ಉಫ್ ಎಂದರೆ ಉರಿಯೋಣವೆಂದ<br />ಹಲವು ಹಾಗೇ ಅರೆಬರೆ ಕಾವಿನಲ್ಲಿವೆ</p>.<p>ಹಿಮದ ನಡಿಗೆಯ ಕಲಿಸಿದ್ದು ನೀನೇ <br />ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಬAಧಗಳಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಮೌನ <br />ಮೊದಲ ಮುತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಅಪ್ಪುಗೆಯ <br />ಬಿಸುಪು ಕಳಕೊಂಡ ಮೈಯೀಗ ಕೊರಡು <br />ಅರಳಲಾರದೆ ಚಳಿಗೆ ಮುದುಡಿದ ಮೊಗ್ಗು</p>.<p>ಹೊರಗೆ ಅಂಗಳದಲಿ ನಾಟಕ ನಡೆಯುತಿದೆ <br />ಸಭಾಸದರ ಚಂಚಲತೆ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ <br />ಮೊಬೈಲು ಕೂಗುವುದು, ಇವರು ಒಳಹೊಕ್ಕು <br />ಮತ್ತೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದು <br />ಇದ ಕಂಡ ಚಂದ್ರಮತಿ ತನ್ನ ವಿಲಾಪ <br />ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒತ್ತರಿಸಿದ ದುಃಖದಲಿ ನೋಡುತಿದ್ದಾಳೆ <br />ತನ್ನ ಮಗುವ; ಹಾವಿನ ಕುಟುಕು, ತನ್ನ ಶೋಕ <br />ಯಾರಿಗೆ ಅರುಹುವುದೆಂದು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು <br />ಇಷ್ಟು ಸಾಕೆಂದು ಮೈಮುರಿಯುತ್ತಾ <br />ಬಾಯಿತೆರೆದು ಆಕಳಿಸುತ್ತಾ <br />ಇರುವ ಜನ</p>.<p>ಒದರಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ<br />ಕಾಲು ನಡೆದಲ್ಲಿಗೆ, ಕೈ ಬೆರಳು ತೋರಿದಲ್ಲಿಗೆ <br />ಆದ ಗಾಯವ ಮರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? <br />ಹಚ್ಚೆ ಹಸಿರ ಕೊರೆತ ಶಾಶ್ವತ</p>.<p>ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಖೆಡ್ಡಾ <br />ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲಿ ಕೆಟ್ಟವನಿಗೆ ಕೆಳೆಯಿಲ್ಲ