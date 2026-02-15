<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ (ಬಿಎಫ್ಸಿ) ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ದೆಹಲಿ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ಅಪ್ ಬಿಎಫ್ಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸಿಂಗ್, ‘ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳು ಇರಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಾಂಘಿಕ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವೂ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಬಾರಿಯ ಐಎಸ್ಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದನ್ನೇ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಕಾತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ದು, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>2018–19ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತವರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಲಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ಬಿಎಫ್ಸಿ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು (ದಿನಾಂಕ;ಎದುರಾಳಿ;ತಾಣ;ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ)</h2><p>ಫೆ.15; ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ದೆಹಲಿ;ಬೆಂಗಳೂರು;ರಾತ್ರಿ 7.30 </p><p>ಫೆ.22;ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್;ಬೆಂಗಳೂರು;ಸಂಜೆ 5 </p><p>ಫೆ.27;ಪಂಜಾಬ್ ಎಫ್ಸಿ;ಬೆಂಗಳೂರು;ರಾತ್ರಿ 7.30 </p><p>ಮಾ.7;ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಎಸ್ಸಿ;ಕೋಲ್ಕತ್ತ;ಸಂಜೆ 5 </p><p>ಮಾ.14;ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್;ಬೆಂಗಳೂರು;ರಾತ್ರಿ 7.30 </p><p>ಮಾ.22;ಇಂಟರ್ ಕಾಶಿ;–;ರಾತ್ರಿ 7.30 ಏ.4;ಎಫ್ಸಿ ಗೋವಾ;ಗೋವಾ;ರಾತ್ರಿ 7.30 </p><p>ಏ.11;ಕೇರಳ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್;ಬೆಂಗಳೂರು;ರಾತ್ರಿ 7.30 </p><p>ಏ16;ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್;ಕೋಲ್ಕತ್ತ;ರಾತ್ರಿ 7.30 </p><p>ಏ.25;ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ ಎಫ್ಸಿ;ಬೆಂಗಳೂರು;ಸಂಜೆ 5 </p><p>ಮೇ 4;ಒಡಿಶಾ ಎಫ್ಸಿ;–;ರಾತ್ರಿ 7.30 </p><p>ಮೇ 9; ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ ಎಫ್ಸಿ;ರಾತ್ರಿ 7.30 </p><p>*ಚೆನ್ನೈಯಿನ್ ಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೂ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>