T20 World Cup | IND vs PAK: ಕೈ ಕುಲುಕುವರೇ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ನಾಯಕರು?

<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ:</strong> ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಕೊಲಂಬೊದ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಅಪಾರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಹೋದ ವರ್ಷ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆದಾಗ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಕುಲುಕುವರೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಗರಿಗೆದರಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, '24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ. ಆ ಸಂಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇಕೆ ಗಮನ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು. </p><p>ಪಾಕ್ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಆಘಾ ಅವರೂ ಇದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು, 'ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ (ಭಾನುವಾರ) ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು. </p><p><strong>ಬಲಾಬಲ</strong> </p><p>ಪಂದ್ಯಗಳು;16</p><p>ಭಾರತ ಜಯ;13</p><p>ಪಾಕ್ ಗೆಲುವು;3</p>