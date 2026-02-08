ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture short story
ADVERTISEMENT

ಕಥೆ: ಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ‘ಭವಶಿಕ್ಷೆ’

ಹಳ್ಳಿವೆಂಕಟೇಶ್
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:26 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Short Story

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT