ಮನೆ ಖರೀದಿ: ಯಾವುದು ಒಳಿತು?

ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸೂರು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಅಗತ್ಯ. ಮನೆಯ ಕನಸನ್ನು ಬೇಗ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕರು ಗೃಹಸಾಲದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಲದ ಇಎಂಐ ಭಾರವನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಭಾರ ಹೊರುವ ಬದಲು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್ಐಪಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಂತ ಸೂರು ಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್ಐಪಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ.

ಸಾಲದಿಂದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷದ ಗೃಹಸಾಲವನ್ನು ಶೇ 7.9ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹41,511 ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅಸಲಿನ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ₹49.62 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ₹99.62 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಬಾಡಿಗೆಯ ಬಾಬ್ತು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಹಲವು ವರ್ಷ ಸಾಲದ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಪಡೆದ ಅಸಲಿನಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ?: ₹50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ಶೇ 7.9ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಡೆದಾಗ ಮಾಸಿಕ ₹41,511 ಇಎಂಐ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ ಪಾಲನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್ಐಪಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹99.60 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೇ 12ರ ಗಳಿಕೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹2.82 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹3.81 ಕೋಟಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಎಂಐಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್ಐಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಕಾಯುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಇದೆ. ₹41,500 ಎಸ್ಐಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ₹50 ಲಕ್ಷ ಹೊಂದಿಸಲು 20 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿ