<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ(ಇಯು) ಕೆಲವು ಲೋಹಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ತೆರಿಗೆ ಗುರುವಾರದಿಂದ(ಜನವರಿ 1) ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಉಕ್ಕು ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಜಿಟಿಆರ್ಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>27 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಿಬಿಎಎಂ(ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ) ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಲೋಹಗಳ ರಫ್ತುದಾರರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ 15-22ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದರಿಂದ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಮದುದಾರರು ಸಿಬಿಎಎಂ ವೆಚ್ಚದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಮದುದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮದುದಾರರು ಕಾರ್ಬನ್ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬಿಎಎಂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.</p><p>'ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೀಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಟಿಆರ್ಐ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಶ್ರೀ ವಾಸ್ತವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಿಬಿಎಎಂನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ರಫ್ತುದಾರರನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>