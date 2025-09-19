ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರ ವರೆಗೆ ₹10.82 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ: ಕೇಂದ್ರ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:56 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:56 IST
TaxCommerce

