ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹9,350 ಹೆಚ್ಚಳ: ಚಿನ್ನದ ದರವೂ ಏರಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಚಿನಿವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆಯು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿವೆ. </p><p>ಬೆಳ್ಳಿ ಧಾರಣೆಯು ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹9,350 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ, ₹2,36,350ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವು ₹32,250 (ಶೇ 15.8ರಷ್ಟು) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ (ಶೇ 99.9ರಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ) ದರವು ₹1,500 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ, ₹1,42,300ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ₹1,46,650 (ಶೇ 163ರಷ್ಟು) ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹63,350 (ಶೇ 80ರಷ್ಟು) ಜಿಗಿತವಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>