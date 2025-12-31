<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಟಿ.ವಿ., ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಗಳು, ಚಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅವು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ‘ಸ್ಟಾರ್’ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಜನವರಿ 1ರಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಬ್ಯೂರೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ಗಳು, ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗುವ ಸೌರ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೊದಲು ‘ಸ್ಟಾರ್’ ಮೂಲಕ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಫ್ರಾಸ್ಟ್–ಫ್ರೀ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ಗಳಿಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕಗಳಿಗೆ, ಕಲರ್ ಟಿ.ವಿ. ಹಾಗೂ ಯುಎಚ್ಡಿ ಟಿ.ವಿ.ಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>