ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸವದಿ ನಗರ, ದೇವರಾಜ ನಗರ: ನಿರಂತರ ನೀರೂ ಇಲ್ಲ, ಚರಂಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ

ಅಮರ ಇಂಗಳೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:13 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:13 IST
ಮೊದಲಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗೇ 24/7 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಫ್.ಬಿ.ಗಿಡ್ಡಿ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
Bagalkot

