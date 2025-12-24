ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ: ₹1.07 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:08 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Lokayukta
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT