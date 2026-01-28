ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ಇಟ್ಟಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ತಂತಿ ಕಳವು: ರೈತರಿಗೆ ಫಜೀತಿ

ಕಳ್ಳರ ಜಾಲದ ಶಂಕೆ; ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ, ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳರ ಭೀತಿ
ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:37 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇಟ್ಟಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು
ಇಟ್ಟಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು
ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.
– ದೀಪಕ್ ಭೂಸರೆಡ್ಡಿ, ಸಿಪಿಐ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ
Ballari
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT