ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ | ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆಗೆ ಬೆಂಕಿ: ಮೂರು ಬಣವೆ ಭಸ್ಮ

<p><strong>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ</strong>: ಸಮೀಪದ ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೂರು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆಗಳಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಹಾಯಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಸಿ ಬೆಂಕಿ ಇತರೆಡೆ ಹರಡದಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಕರೂರು ಗಾಮದ ಬಡಿಗೇರ್ ತೋಟದ ರೈತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂದಾಜು ₹80 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30 ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ್ದು ಬಣವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ' ಎಂದು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.<br> ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೇಕಾವಲಿ, ಲಿಂಗರಾಜು, ನಾಗರಾಜ, ಚಾಲಕ ಸಚಿನ, ತಂತ್ರಜ್ಞ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಗರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>