ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
'ಭೂ ಒಡೆತನ’ ಯೋಜನೆ: ಭೂಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಮಿತಿ

ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿರುವ ಆರೋಪ | ನೈಜತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಹರಿಶಂಕರ್‌ ಆರ್‌.
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:34 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:34 IST
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದರ ನೈಜತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ನಿಗದಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ
Bellary

