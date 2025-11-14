ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
70 ಆಸನ | ಹಲವು ದಾಖಲೆ: ‘ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್‌’ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಕೃತಿಕಾ ಹೆಸರು

ಡಿ.ಮಾರೆಪ್ಪ ನಾಯಕ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ. 6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸುವುದೇ ಗುರಿ
ಮಂಜುನಾಥಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃತಿಕಾ ತಂದೆ
