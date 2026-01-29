ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಅಶೋಕ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು: ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ

ಮೃತನ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಪೊಲೀಸ್‌ ವಶಕ್ಕೆ * ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:37 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:37 IST
ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಅಶೋಕ್ ಬಿದ್ದಿರುವುದು
Bengaluru RuralHoskote

