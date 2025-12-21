ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಆನೇಕಲ್: ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಳಗಿದ ಘೋಷಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:05 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:05 IST
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
Bengaluru Ruralchild marriage

