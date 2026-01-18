ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಸೂಲಿಬೆಲೆ‌ | ಭಾವಾಪುರ ರೈತನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಸೇವಂತಿ

20 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆ । ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಇಳುವರಿ
ರವೀಶ್‌ ಜಿ.ಎನ್‌
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:02 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:02 IST
ಕೇವಲ 20 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸೇವಂತಿ
ಕೇವಲ 20 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸೇವಂತಿ
ಮುನೇಗೌಡ
ಮುನೇಗೌಡ
ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ
ಮುನೇಗೌಡ ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರ
