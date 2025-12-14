ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬೆಳಗಾವಿ: ಒಂದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಮೇಳಗಳು

ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೃಹತ್‌ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮಾರಾಟ ಮೇಳಗಳ ಸಂಭ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:21 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಸ್‌ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಾಳದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಸ್‌ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಾಳದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Belagavi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT