ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ ‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು: ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:57 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:57 IST
ನನಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಶ್ರೇಯ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ
–ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ
ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು.  ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಕಾಣುವ ದಿನ ಬೇಗ ಬರಲಿ
–ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕ
