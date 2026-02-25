ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯವಾದ ಸವುಳು– ಜವಳು

ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಬಳಕೆಯಿಂದ 34 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಜಮೀನು ಸವಳು– ಜವಳು, ಮರುಜೀವ ಪಡೆದ 13 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್. ಚಿನಕೇಕರ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:13 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:13 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 34 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನು ಸವುಳು– ಜವಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದೀಗ 13 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ
ಎಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಳೆಕರ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೆಳಗಾವಿ
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸವುಳು– ಜವಳು ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಜಮೀನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಿದೆ
ಟಿ.ಎಸ್. ಮೋರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
