ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕಸ ಬಿದ್ದಿದೆಯೇ? ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ಫೋಟೊ ತೆಗೆದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿ.

ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಷ್ಮಾ ಕೋಲ್ ಎನ್ನುವವರು ಡೈರಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಬಿದಿದ್ದ ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಐದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ, ಕಸ ಮಂಗಮಾಯವಾಗಿತ್ತು.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವೇ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ, ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ಸುಷ್ಮಾ ಈ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಮಾಡಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Dear @Sushma_Kol, you had tweeted me a picture of Dairy Circle highlighting its condition. You might not have gotten an instant response on Twitter, but we responded on the ground. Thank you for alerting me.

We keep track of your responses and work on them! pic.twitter.com/HmlZUM5u6C

— Dr. G Parameshwara (@DrParameshwara) July 31, 2018