ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬನದಲ್ಲಿ ಗರುಡೋತ್ಸವ

ಕಿರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರ ಕಲರವ: ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:51 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:51 IST
ಮೂಲ ರಂಗಧಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು
ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಗರುಡ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾದರು.
ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಗರುಡ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾದರು.
ಸ್ವಾಮಿಯ ಗರುಡೋತ್ಸವದ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು
