ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: 2025ರಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿವು

ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:22 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:22 IST
ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೂಳಲಾಯಿತು
ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೂಳಲಾಯಿತು
