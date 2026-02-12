ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಾಸನದಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಕಸದ ಚೀಲಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ: ಬೇರುಭೂಮಿ ತಂಡದ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:55 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:55 IST
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಬೇರುಭೂಮಿ ತಂಡದ‌ ಯುವಕರು ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಸದ‌ಬುಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು
chikkamagaluru

