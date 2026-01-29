ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಶೃಂಗೇರಿ: ಮರಳು, ಮಣ್ಣು ದಂಧೆ ಅವ್ಯಾಹತ

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತ ಆಡಳಿತ: ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಸಮಾಧಾನ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆ.ಎನ್.
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:08 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:08 IST
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಳು ಸಾಗಣೆಯ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
–ಎನ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
