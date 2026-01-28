ಚುರುಮುರಿ: ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್

<p>‘ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು...’ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸುಮಿ ಗಂಡನಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಳು.</p><p>‘ಛೇ! ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಚ್ಚಾಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಕಿತ್ತಾಟ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ... ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ’ ಅಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p><p>‘ಮಗ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಆಡೋದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ! ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತಾನೆ... ಮಕ್ಕಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿವೆ’.</p><p>‘ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲವಂತೆ’.</p><p>‘ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಔಟ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ವಿಶ್ವಕಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್, ಕಾಫಿ ಕಪ್, ಟೀ ಕಪ್ ಅಂತ ವರ್ಷಪೂರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರ್ತವೆ, ನೀವು ಕೆಲ್ಸಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ’.</p><p>‘ಗೆಲುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬಹುದು’.</p><p>ಚಾನೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಸುಮಿ, ‘ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ, ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸೋದು, ಸೊಸೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸೋದು, ನಾದಿನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದು’.</p><p>‘ಅದಕ್ಕಿಂಥಾ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಕು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬೈದಾಟ, ಹುಯ್ದಾಟ, ಕಿತ್ತಾಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ’.</p><p>‘ಗಾಂಧೀಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಟೀಮ್ ನಡುವಿನ ಆಟ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಬಹುದಾ?’</p><p>‘ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್, ಡ್ರಾನೂ ಆಗಲ್ಲ, ವಿತ್ಡ್ರಾನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೇಮ್ ಗೆಲ್ಲಲು ರಾಜಕೀಯ ತಂಡಗಳು ನಡೆಸಿರುವ ತಾಲೀಮಿನ ಗಿಮಿಕ್ ಗೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ...’ ಎಂದು ಶಂಕ್ರಿ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>