ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಶಿವಣ್ಣಗೆ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ
ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ
janapada academy
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT