ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು: ಮಂಗಳೂರು– ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲು

ಎಡಪದವು ಬಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು– ಮಾರ್ಚ್‌ 13ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:03 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:03 IST
MangaluruMoodabidri

