ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಬಿಜೆಪಿಯ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:56 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:56 IST
ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕನಸುಗಳನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ, ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಬಿಜೆಪಿ ಒಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾ
BJPSiddaramaiah

