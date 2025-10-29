ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಎಪಿಎಂಸಿ: ಕುಸಿದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆವಕ

ರೈತರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಫಸಲನ್ನು ನೀರುಪಾಲು ಮಾಡಿದ ‘ವರುಣ’
ಾಗರಾಜ ಚಿನಗುಂಡಿ
ನಾಗರಾಜ ಚಿನಗುಂಡಿ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಆವಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ
ಕೆ.ಎಚ್‌.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
APMCHubli Dharwad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT